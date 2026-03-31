Andrea Arístegui criticó al gobierno por despido de la directora del SernamEG: "Hay humanidad cuando conviene"

La periodista Andrea Arístegui hizo una crítica dura al gobierno del Presidente Kast por la desvinculación de Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pese a estar en un tratamiento contra el cáncer.

En "Contigo en la Mañana", la comunicadora cuestionó la decisión de las autoridades y señaló que "todos quienes conocemos a personas que tienen o tuvieron esa enfermedad, saben la gravedad de lo que estamos hablando, y llama mucho la atención esta decisión".

Arístegui estacó que Carrasco llegó al cargo "por su desempeño, por su currículum, no es que se le regaló por compasión".

En ese sentido apuntó al gobierno, asegurando que había "una inconsistencia en su discurso... por una parte, plantear humanidad cuando conviene y después dejarlo en un segundo plano como si fuera relevante".

"Humanidad para los abuelitos que están en Punta Peuco, pero no vamos a hablar del tema humano cuando hay una funcionaria que ha hecho su trabajo y que está en un tratamiento por cáncer. No tiene sentido", remató, recordando el proyecto impulsado por el oficialismo que busca conmutar penas a reos.