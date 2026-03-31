Destituida directora de SernamEG: Hubiera esperado que me dejaran terminar tratamiento

Un día después de que se le pidiera la renuncia no voluntaria como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), pese a estar en tratamiento contra el cáncer de mama, Priscila Carrasco entregó su versión de la forma en que fue informada de la decisión del Gobierno y dijo que "hubiera esperado que dejaran que terminara mi tratamiento" antes de desvincularla.

La psicóloga que milita en el Partido Socialista y enfrenta un cáncer triple positivo, fue seleccionada para el cargo a través de un proceso de Alta Dirección Pública en agosto de 2022 y según contó a La Tercera fue citada a La moneda a las 16 horas del lunes por la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, quien le informó de la decisión que fue apoyada por el Presidente José Antonio Kast.

"Me citaron a una reunión a través del correo, sin dar contexto de qué se trataba, y pidieron que fuera sola a La Moneda. Lo hice, porque era mi función, evidentemente, ir a reuniones con las autoridades. Me recibió la subsecretaria Daniela Castro con su jefa jurídica y me informaron que el Presidente me estaba pidiendo, a nombre de la ministra (Judith Marín), mi renuncia. Me pidieron que firmara un documento y dije que no lo iba a firmar hasta revisarlo con un abogado del servicio. Y eso fue todo", detalló Carrasco.

Apuntó que no hubo explicación alguna sobre las razones de la decisión y que las autoridades entrantes sabían de su diagnóstico: "Yo se los informé el 27 de febrero cuando tuve una reunión con ellas para hacer el traspaso. Además, mi jefatura anterior, en una reunión previa con ellas, les informó que yo estaba con ese diagnóstico de cáncer triple negativo, que es el más agresivo de cáncer de mama".

Para la desvinculada funcionaria esta actitud es contradictoria "porque uno de los pilares que ha planteado la ministra es justamente abordar los temas de cáncer en mujeres. Me parece realmente inaceptable pedir la renuncia de una funcionaria que está en pleno proceso de recuperación. Estoy con quimioterapia, inmunoterapia, tengo todavía pendientes operaciones de reconstrucción, porque tuve una mastectomía. Ese nivel de detalle se lo informé a las nuevas autoridades. Además, es un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres".

Carrasco agregó que solo "tomé 11 días de licencia. Eso ha sido toda la licencia que he tomado durante todo este periodo, porque he trabajado conforme al rol de directora del servicio".

Reconoce que la solicitud de su renuncia "es una posibilidad que me parece legítima. Si yo vengo del gobierno anterior y no hay confianza política, lo entiendo perfectamente. Pero tampoco hubo una conversación para decir eso y plantear un tránsito. Tampoco pretendía quedarme para siempre, entiendo que pueden existir estos cambios. Pero en pleno tratamiento lo mínimo que hubiese esperado es que me dejaran terminarlo y ahí pedirme la renuncia".