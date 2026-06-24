"Barbie" finalmente llega a la televisión abierta: ¿Cuándo se estrena y en qué canal?

"Barbie", la película más vista en cines durante 2023, confirmó su estreno en televisión abierta en Chile.

La taquillera cinta de Greta Gerwig que protagonizaron Margot Robbie y Ryan Gosling se emitirá este sábado 27 de junio en TVN, a las 22:45 horas.

En esta película, la "Barbie Estereotípica" (se identifica así para diferenciarse del resto de las "Barbies" y sus profesiones), interpretada por Robbie, intenta buscar el sentido de la vida luego de que, en un hecho sin precedentes, se da cuenta de que, a pesar de que puede ser y hacer todo, no tiene identidad y piensa en la muerte, el agua de la ducha sale fría, quema su desayuno y sus talones tocan el suelo.

Y ahí llega un nuevo problema: ¿Por qué "Barbie", en su vida perfecta en un mundo perfecto, no es feliz?

En la previa al debut de la muñeca más famosa del mundo en televisión nacional, la señal pública emitirá "Madagascar" (15:30 horas), su secuela "Madagascar: Escape de África" (17:15 horas) y el drama familiar "La Razón de Estar Contigo" (19:00 horas), como panorama de vacaciones de invierno.

La muñeca de Mattel conquistó la gran pantalla en 2023 y fue parte del fenómeno cinematográfico llamado "Barbenheimer", al estrenarse junto a "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que presentó la vida de J. Robert Oppenheimer, el brillante y enigmático físico teórico reclutado para el Proyecto Manhattan y que se ganó el "honor" de ser considerado el padre de la bomba atómica.