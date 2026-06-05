Canal 13 asegura que operará con "total normalidad" ante huelga de Secuoya

Este viernes, Canal 13 aseguró que su pantalla operará con total normalidad y activó planes de contingencia ante la huelga del sindicato de Secuoya, la productora externa que le presta servicios técnicos.

El conflicto laboral estalló luego de que la productora rechazara reajustar los sueldos base por sobre el IPC anual, cerrando sin éxito todas las etapas de negociación con sus colaboradores.

En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de la empresa aprobó con el 77,8% de sus socios iniciar la huelga legal, que iniciará el lunes 8 de junio.

Asimismo, la organización advirtió a los televidentes que las transmisiones podrían percibir una menor calidad debido a los reemplazos técnicos de última hora.

Canal 13 refuta a Secuoya

Por su parte, la estación televisiva emitió una declaración pública donde aclararon que la situación responde estrictamente a un proceso interno de la productora, y que no involucra a los trabajadores directos de la señal.

"Como compañía, manifestamos un profundo respeto por los derechos laborales y los espacios de diálogo que llevan adelante las entidades externas con sus colaboradores, expresando el deseo de que ambas partes logren un pronto y fructífero acuerdo", informaron.

Bajo esta línea, el canal de Inés Matte Urrejola señaló que seguirán al aire "y operando con total normalidad, por lo que la parrilla programática del 13- y la de todas sus plataformas- no se verá afectada".

Asimismo, la estación indicó que han "activado de forma autónoma sus planes de contingencia para asegurar el óptimo funcionamiento técnico y operacional. Estas medidas tienen como único fin resguardar la continuidad de las transmisiones y el compromiso con la audiencia, rigiéndose estrictamente bajo el marco legal vigente para proteger la operación sin interferir en un conflicto de terceros".