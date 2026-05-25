Luis Slimming en su última rutina de "El Desestrece": "Se acabó la buena onda"

"Último monólogo, nadie se enoja". Así comenzó Luis Slimming su última rutina de "El Desestrece", su espacio de humor en Canal 13 que finalizó abruptamente este domingo con su octavo episodio tras desplomarse en el rating semana a semana.

En la despedida del programa junto a su equipo de El Sentido del Humor, el comediante no tuvo pelos en la lengua para hablar del final del espacio y lo relacionó con el ajuste ministerial realizado por el Presidente José Antonio Kast -que resultó en la remoción de las ahora exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert-, "porque si tú no logras resultados, los jefes se enojan".

"Dicho eso, coincidentemente hoy también es el último capítulo del ciclo de 'El Desestrece'. Hubo tantos recortes, que los recortes llegaron hasta acá", dijo entre risas, bromeando con que la temporada siempre fue pensada para extenderse ocho capítulos y queriendo agradecer a la gente que los vio semana a semana, "pero como no era mucha, no sé qué decir".

Fue ahí donde Slimming ironizó con que "se acabó la buena onda" y se lanzó sin censura, filtrando "verdades que este canal oculta a la gente", bromeando con que "Nacho Gutiérrez es heterosexual, se ha agarrado a todas las minas del canal y no lo dejan ser".

Y continuó: "Nacho Pop nunca fue moreno, es primo de Martín Cárcamo, todos los días hay que hacerle blackface para acercarlo a la clase media y que el canal se vea más cercano; 'Lugares que Hablan' nunca se grabó fuera de Santiago, todo fue un croma, las viejas, las cazuelas, ni Pancho Saavedra es real, todo lo hacía este gran personaje, Stefan Croma".