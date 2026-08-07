Ratifican multa contra Canal 13 por emitir reportaje con audios de "extremo sufrimiento humano"

En un fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada respaldó la multa de 80 UTM aplicada a Canal 13 por la emisión de un reportaje en su noticiero "T13 Finde", transmitido el 21 de junio de 2025.

La resolución judicial se centró en la difusión de notas policiales sobre homicidios dentro de dicho espacio informativo, las cuales incluyeron la repetición de disparos y grabaciones originales con gritos de dolor de las víctimas.

Al respecto, el tribunal estableció que la estación incurrió en un manejo sensacionalista de la información, señalando que la cobertura en el programa se transformó en "un espectáculo de crudeza que explota el morbo" dentro de un bloque accesible para niños, niñas y adolescentes.

En el texto, los magistrados recalcaron además que la señal excedió el deber periodístico, concluyendo que la pieza difundida incorporó "recursos de repetición y audios de extremo sufrimiento humano que sobrepasaron cualquier necesidad informativa".

Con esta decisión, la justicia desestimó el recurso de reclamación presentado por la defensa de la estación televisiva, dejando firme el pago del monto fijado por el organismo fiscalizador.