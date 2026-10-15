"Vértigo" regresa a la TV: Estos son los invitados para su primer capítulo
El programa será conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta.
El programa será conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta.
Este jueves se concretará el regreso a la televisión de "Vértigo", el clásico estelar de conversaciones y concursos de Canal 13 que se emitió por última vez en 2018.
Con la conducción de Martín Cárcamo y Tita Ureta, el programa iniciará una nueva temporada con varias novedades. Una de ellas es la integración del comediante Stefan Kramer al elenco estable del espacio.
"Ha sido vertiginoso... en todo el sentido de la palabra, porque empecé de cero, es tomar un proyecto así de importante desde cero y eso me ha hecho estar involucrada en todo, lo cual me tiene muy feliz", señaló Ureta, quien debutará en el formato.
Como ha sido habitual en sus temporadas anteriores, este regreso de "Vértigo" será emitido en vivo y con 120 personas como público en el estudio.
Los cinco invitados al primer capítulo de la temporada 2026 de "Vértigo" son:
"Vértigo" se emitirá desde las 22:30 horas por las pantallas y plataformas de Canal 13.