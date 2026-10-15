"Vértigo" regresa a la TV: Estos son los invitados para su primer capítulo

Este jueves se concretará el regreso a la televisión de "Vértigo", el clásico estelar de conversaciones y concursos de Canal 13 que se emitió por última vez en 2018.

Con la conducción de Martín Cárcamo y Tita Ureta, el programa iniciará una nueva temporada con varias novedades. Una de ellas es la integración del comediante Stefan Kramer al elenco estable del espacio.

"Ha sido vertiginoso... en todo el sentido de la palabra, porque empecé de cero, es tomar un proyecto así de importante desde cero y eso me ha hecho estar involucrada en todo, lo cual me tiene muy feliz", señaló Ureta, quien debutará en el formato.

Como ha sido habitual en sus temporadas anteriores, este regreso de "Vértigo" será emitido en vivo y con 120 personas como público en el estudio.

Invitados a Vértigo

Los cinco invitados al primer capítulo de la temporada 2026 de "Vértigo" son:

Leo Rey, cantante de cumbia y ex La Noche

Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y exanimadora del programa

Douglas, cantante. Se encuentra en la polémica por su divorcio de Ana Sol Romero

Jean-Philippe Cretton, periodista y músico

Ignacia Michelson, influencer y ex candidata a Miss Grand Internacional

"Vértigo" se emitirá desde las 22:30 horas por las pantallas y plataformas de Canal 13.