Fiebre de Canto de Chilevisión suma nuevos participantes

Chilevisión dio a conocer dos nuevos concursantes para "Fiebre de Canto", el nuevo programa estelar que será conducido por Diana Bolocco.

A los anunciados previamente Eva Gómez y Fernando Larraín, ahora la señal privada informó que se suman dos actores al programa de canto.

Por un lado se suma Matías Oviedo, actor que también ha tenido una carrera musical con su banda Julio Pino.

También se incorpora Etienne Bobenrieth, quien además de teleseries ha participado en obras musicales como "Juana Rock, el musical de rock latino".

Los demás concursantes y los integrantes del jurado se conocerán próximamente.