Constanza Santa María recibe ola de críticas por tenso cruce con gobernador de Coquimbo

La periodista Constanza Santa María ha recibido una ola de críticas tras un tenso cruce con Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo.

Durante la emisión de Meganoticias este domingo, la autoridad regional se refirió a los daños e inundaciones que han afectado a la zona.

En este contexto, el gobernador hizo un llamado al presidente Kast para decretar estado de excepción constitucional en la IV Región, con el fin que tener más militares desplegados para ayudar.

Los polémicos dichos de Constanza Santa María

Sin embargo, esta petición fue cuestionada por la comunicadora: "No va a dejar de llover, digamos, con la presencia de los militares. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que podrían hacer los militares que hoy día no está ocurriendo?", planteó el rostro de Mega.

En tanto, Juliá no tardó en responder a la periodista, con evidente molestia: "Se trata de tener más manos Coni. No se trata de que los militares hagan llover o no hagan llover. De hecho, me parece un poco insultante lo que me acabas de decir. No sirve de nada que los periodistas caricaturicen estas situaciones", contestó.

"Hay que tener mucho cuidado, porque tú eres una persona que tiene mucha influencia en el país y tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices", agregó.

Tras esta escena, el extracto se viralizó en redes sociales, donde usuarios se han lanzado contra Santa María: "Es una indolente y poco preparada"; "Una vergüenza"; "Nefasta, soberbia y full desconectada"; "aplaudo la paciencia del gobernador"; entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.