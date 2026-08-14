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Tópicos: Magazine | Televisión

Daniel Matamala advirtió sobre los peligros de la IA: "No se deje embaucar"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista interactuó con una versión suya generada con Inteligencia Artificial.

Daniel Matamala advirtió sobre los peligros de la IA:
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El periodista Daniel Matamala advirtió sobre los peligros de la Inteligencia Artificial acompañado de "su doble".

Durante la presentación de un reportaje en Chilevisión Noticias apareció una versión de Matamala generada con IA que recreaba su imagen y su voz. "Yo no soy real", confesó la copia justo antes de que el original apareciera en pantalla para aclarar la situación.

"Yo soy el verdadero Daniel Matamala... la suplantación tiene en alerta a médicos, artistas y periodistas. No se deje embaucar", señaló el comunicador antes de dar paso a la nota.

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