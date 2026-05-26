De "Un Show Más" a "Hora de Aventura": La tendencia por revivir series tras su final

En los últimos años hemos visto una creciente tendencia por parte de las animaciones de Cartoon Network, siendo testigos del renacimiento de emblemáticos títulos, como "Un Show Más" u "Hora de Aventura", tras haber concluido sus respectivas series.

Lo interesante es que estos regresos no son reinicios ni reinvenciones, sino que expansiones de sus universos con historias inéditas que no impactan ni trasgreden sus desenlaces.

El caso más reciente es el de que "Un Show Más: Las Cintas Perdidas", que presentaba nuevas y alocadas aventuras sin afectar los eventos de la serie original, llevándonos de vuelta al parque más caótico del universo con episodios inéditos.

Todo se justifica al ser los VHS de las memorias de "Papaleta" que el querido personaje no recordaba haber visto o vivido antes, con los primeros nueve capítulos del regreso de la creación de J.G. Quintel ya disponibles en el streaming HBO Max.

En la misma plataforma tenemos dos temporadas del descabellado regreso de "El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball", el cual se presenta como una secuela de la serie original, creada por Ben Bocquelet, al mostrar que los hermanos "Gumball" y "Darwin" no crecieron nada desde la última vez que los vimos.

La razón es simple: estuvieron durmiendo durante siete años. Después de todo, en Elmore, la ficticia ciudad en la que habitan, las leyes de la realidad no existen y lo ordinario es lo menos común.

En el caso de "Hora de Aventura" hay dos situaciones. El primero es "Hora de Aventura con Fionna y Cake", un spin-off de la serie original creada por Pendleton Ward que ya ha estrenado dos temporadas en HBO Max y que se justifica gracias a la existencia del multiverso, presentando aventuras de "Fionna La Humana" y "Cake El Gato" con un tono más maduro.

Pero quienes disfrutaron de las historias más ligeras e independientes que marcaron los inicios de las aventuras de "Finn el Humano" y "Jake el Perro", para ellos llegará una nueva serie titulada "Hora de Aventura: Misiones Secundarias" con relatos inéditos en la fantástica Tierra de Ooo.

Sin afectar los eventos de la serie original, se estrenará el próximo 5 de octubre en HBO Max.