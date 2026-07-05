"Evangelion" ratificó que volverá con una nueva serie

A más de 30 años del estreno en la televisión japonesa de "Neon Genesis Evangelion" y su posterior impacto global de la mano del director y guionista Hideaki Anno, la franquicia ratificó la "siguiente génesis" con una nueva serie.

Tras el anuncio inicial de febrero pasado, este fin de semana en el evento Anime Expo en Los Ángeles, EE.UU., se presentó de forma oficial la confirmación del desarrollo de una serie totalmente nueva de "Evangelion" encabezada por Yoko Taro.

El creador de "NieR:Automata" ejercerá como jefe creativo del proyecto, además de escribir la serie producida por los estudios de animación Studio Khara y CloverWorks.

Por su parte, Kazuya Tsurumaki ("Rebuild of Evangelion") y Toko Yatabe ("Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time") serán los directores, sumando a Keiichi Okabe ("NieR") en la música.

De momento, se desconoce cuál será la historia de esta serie que ya está en desarrollo, con el teaser del anuncio dando algunas pistas y dejando ver a un nuevo "EVA".