Murió Peter Cullen, la legendaria voz de "Optimus Prime"

El actor canadiense Peter Cullen, reconocido mundialmente por ser la voz del heroico "Optimus Prime" en la franquicia "Transformers", falleció a los 85 años.

Su muerte tuvo lugar este miércoles en su hogar en Los Ángeles, California, informó su agente Kevin Motley al medio especializado The Hollywood Reporter.

Mediante un comunicado, su familia informó que Cullen "falleció pacíficamente, rodeado de su querida familia, y permanecerá en los corazones de sus numerosos amigos y de sus innumerables seguidores de todo el mundo".

En el texto, hicieron un llamado a "honrar su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad, y que nunca olviden: 'Sean lo suficientemente fuertes para ser amables'".

Fue en 1984 que logró reconocimiento masivo gracias a su interpretación del honorable líder de los "Autobots" en la serie animada de "Transformers", inspirada en la línea de juguetes de Hasbro. Su impacto fue tan grande que dio su voz al personaje en todas las películas de acción real, siendo su última interpretación para la gran pantalla la que entregó en 2023 con "Rise of the Beasts".

Cullen también dio su voz a emblemáticos personajes como el burro pesimista "Igor" ("Eeyore" en inglés) de "Winnie the Pooh", el "King Kong" de la película de 1976 y el maligno auto "K.A.R.R." de la serie "Knight Rider", además de entregar los inconfundibles sonidos de la criatura "Depredador" en la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger.