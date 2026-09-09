"South Park" vuelve a burlarse de Trump y ahora se llamará "South America"

La irreverente serie animada "South Park" volvió a hacer eco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar este martes que cambiará el nombre del programa a "South America", en consonancia con los esfuerzos del mandatario para cambiar nombres de mares, lagos y hasta Estados.

"Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America", anunciaron los creadores Trey Parker y Matt Stone en X (antes conocida como Twitter), a propósito del estreno de la temporada número 29 el próximo miércoles.

Los creadores evitaron explicar si el cambio será permanente o alude al primer capítulo de la nueva temporada, que dará continuidad a las parodias basadas en el mandatario estadounidense.

A finales de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá, en plena guerra comercial con el país vecino por la imposición de aranceles.

El domingo pasado, el mandatario publicó en su red Truth Social, un mapa de Nuevo México con el nombre "Nueva América". Trump ya había renombrado el Golfo de México por el Golfo de América.

También dieron "las gracias especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount, una capitulación de Skydance", en relación al conglomerado liderado por David Ellison.

Esta es la segunda alusión de "South Park" al presidente estadounidense en menos de una semana.

La serie recibió un premio Emmy al mejor programa de animación el 6 de septiembre y, con motivo de las celebraciones, publicaron una imagen de su versión animada de Trump sosteniendo el premio y con el mensaje: "Por fin conseguiste tu Emmy".

La temporada de 2025 de South Park se centró en gran medida en el presidente de EE.UU., presentándolo como un villano que mantenía una relación sentimental con Satán.