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Tópicos: Magazine | Televisión

Disley Ramos se convirtió en la tercera finalista de "Fiebre de Baile"

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Autor: Redacción Cooperativa

Se sumará a Cony Capelli y Vale Roth para la final de este 13 de agosto.

Disley Ramos se convirtió en la tercera finalista de
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Este lunes el programa "Fiebre de Baile" conoció a la tercera concursante que participará en la gran final de este 13 de agosto.

En una intensa y reñida noche finalmente fue Disley Ramos quien se impuso a sus compañeros y avanzó a última etapa del programa como la tercera finalista.

"Es un sueño cumplido pasar a la final, con sólo ya estar me doy por pagada. Yo inicié cuando pequeña bailando, lo dejé de lado a los 15, 16 años. Después me fui al teatro, pero siempre estuvieron en mí las artes", dijo Ramos.

Con este triunfo Disley Ramos se suma a las ya confirmadas Cony Capelli y Vale Roth para la instancia final.

Por ahora faltan tres nombres para completar a los seis finalistas que se enfrentarán este jueves 13 de agosto en el Movistar Arena.

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