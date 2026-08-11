Disley Ramos se convirtió en la tercera finalista de "Fiebre de Baile"
Se sumará a Cony Capelli y Vale Roth para la final de este 13 de agosto.
Se sumará a Cony Capelli y Vale Roth para la final de este 13 de agosto.
Este lunes el programa "Fiebre de Baile" conoció a la tercera concursante que participará en la gran final de este 13 de agosto.
En una intensa y reñida noche finalmente fue Disley Ramos quien se impuso a sus compañeros y avanzó a última etapa del programa como la tercera finalista.
"Es un sueño cumplido pasar a la final, con sólo ya estar me doy por pagada. Yo inicié cuando pequeña bailando, lo dejé de lado a los 15, 16 años. Después me fui al teatro, pero siempre estuvieron en mí las artes", dijo Ramos.
Con este triunfo Disley Ramos se suma a las ya confirmadas Cony Capelli y Vale Roth para la instancia final.
Por ahora faltan tres nombres para completar a los seis finalistas que se enfrentarán este jueves 13 de agosto en el Movistar Arena.