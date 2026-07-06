Don Francisco quiere a Bad Bunny, Shakira y Luis Miguel en su nuevo programa de Univision

El histórico animador Don Francisco quiere a "gigantes del espectáculo" como Bad Bunny, Shakira y Luis Miguel en su nuevo programa de entrevistas en Univisión, canal al que regresa a más de una década del final de "Sábado Gigante".

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Mario Kreutzberger adelantó detalles de lo que será su retorno a la cadena televisiva titulado, de momento, "Gigantes con Don Francisco", donde "lo que queremos es entrevistar a gigantes del espectáculo, gigantes del deporte, gigantes de cualquier actividad".

Respecto a la elección de los invitados, explicó que serán entrevistados "vigentes y con una larga o corta trayectoria, porque hay algunos de corta trayectoria que tienen hoy una popularidad inmensa, como Bad Bunny".

Por ello, el conductor reconoció que "me gustaría tener a Bad Bunny, a Shakira, a Luis Miguel, a todas las grandes estrellas".

El animador de 85 años, que se encuentra en Chile grabando spots para la Teletón 2026, profundizó en el formato de este espacio televisivo que lo lleva de vuelta a las pantallas de Univisión, dando cuenta de que es "un programa distinto, es un programa de una hora, en que queremos mezclar la evocación con la actualidad, porque me he dado cuenta de que la gente, cuando me ve en la calle y me saluda, evoca. Me ve para atrás, me ve en aquellos tiempos cuando todo era diferente, incluso en Chile. Cuando veían la televisión con toda la familia, porque no había tantas alternativas como hoy".

"Entonces, queremos evocar esos tiempos, por eso el programa tiene público. Tendrá algunos concursitos también, pero todo dedicado a este artista que hemos invitado", aseveró.