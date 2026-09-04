Don Francisco ya tiene fecha para su regreso a la TV de la mano de Univisión
El animador volverá con "Gigantes con Don Francisco".
El animador volverá con "Gigantes con Don Francisco".
La cadena Univisión anunció que "Gigantes con Don Francisco", el nuevo programa de Mario Kreutzberger, ya tiene fecha de estreno.
El animador chileno regresará a la TV con este show, con el cual pretende "entrevistar a gigantes del espectáculo, gigantes del deporte, gigantes de cualquier actividad", según relató anteriormente a Cooperativa.
"Me gustaría tener a Bad Bunny, a Shakira, a Luis Miguel, a todas las grandes estrellas", adelantó Don Francisco, aunque por ahora no se han revelado cuáles serán las entrevistas que tendrá el programa.
"Gigantes con Don Francisco" debutará en Univisión y la plataforma de streaming Vix durante el mes de octubre.