Don Francisco ya tiene fecha para su regreso a la TV de la mano de Univisión

La cadena Univisión anunció que "Gigantes con Don Francisco", el nuevo programa de Mario Kreutzberger, ya tiene fecha de estreno.

El animador chileno regresará a la TV con este show, con el cual pretende "entrevistar a gigantes del espectáculo, gigantes del deporte, gigantes de cualquier actividad", según relató anteriormente a Cooperativa.

"Me gustaría tener a Bad Bunny, a Shakira, a Luis Miguel, a todas las grandes estrellas", adelantó Don Francisco, aunque por ahora no se han revelado cuáles serán las entrevistas que tendrá el programa.

"Gigantes con Don Francisco" debutará en Univisión y la plataforma de streaming Vix durante el mes de octubre.