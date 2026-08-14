Emilia Dides y la maternidad tras volver a la TV: "Amo a mi hija y amo trabajar"

A pocos meses de haberse convertido en mamá por primera vez, Emilia Dides volverá a la televisión como jurado de "Fiebre de Canto".

En conversación con Cooperativa durante el lanzamiento del estelar de Chilevisión -a estrenarse este domingo 16 de agosto- la ganadora de "Rojo" explicó cómo ha sido organizar sus tiempos para cumplir con ambos roles.

"Amo a mi hija y amo trabajar. No sé cómo hice, pero fue todo un puzle para poder mezclar las dos cosas y estar tranquila con lo que le estoy dando a ella y lo que me estoy dando a mí como mujer", confesó la artista.

En esa misma línea, la exMiss Universo Chile destacó que para lograr esta estabilidad ha sido fundamental contar con una red de contención familiar y tomar resguardos frente al ritmo de un estelar en vivo.

"Tengo el regalo de Dios de que tengo mucho apoyo y lo necesito, porque en el fondo tampoco es viable traerla todos los días que tenemos que trabajar en vivo. Además hace frío en el canal, tiene seis meses y sus defensas no son iguales a las de un adulto. Tengo que protegerla mucho por ese lado y nos vamos organizando muy bien", comentó.

Finalmente, al reflexionar sobre lo que espera de esta nueva etapa profesional, Dides aseguró que se toma todas las vivencias con una mirada de aprendizaje continuo: "Han pasado muchas cosas este último mes, pero siento que cada una ha sido para crecer. Espero mucho aprendizaje, mucho disfrute y una nueva versión de mí", concluyó.