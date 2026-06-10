"Es como llegar al Real Madrid": Coke Hevia regresa a la televisión abierta

El periodista deportivo Jorge Andrés "Coke" Hevia confirmó su regreso a la televisión abierta con una versión especial de su programa web "De Buena Fuente", con motivo del Mundial de Norteamérica 2026.

El hijo del animador Jorge Hevia, recordado por su papel en la teleserie de TVN, "Tic Tac", estrenará este jueves en Canal 13 el espacio "De Buena Fuente Mundial", donde analizará todo el desarrollo de la Copa del Mundo junto al periodista Sebastián Molina y el exarquero de la selección chilena Nicolás Peric.

Al equipo habitual del programa digital se sumará Nacho Pop, quien asumirá la conducción del espacio que repasará y analizará las principales noticias y polémicas de cada jornada del Mundial.

"Mi último programa fue hace unos seis años en La Red, pero en un canal grande no estuve en casi 20 años, y agradezco todo esto. Volver a la televisión, y a un canal como éste, para mí es como llegar al Real Madrid. El público de televisión abierta es mucho más amplio, va de Arica a Punta Arenas, y eso me agrada, la idea de juntar lo análogo con lo digital", aseguró Coke en el anuncio.

¿Cómo será la emisión de este espacio?

Coke reconoció que "llegar a la televisión abierta es como que te están haciendo un cariñito, y para mí es un crecimiento y una gran responsabilidad, por tratarse de un canal enorme".

Además, el periodista deportivo prometió que el espacio mantendrá el estilo de su versión digital: "Lo bueno es que nos dijeron que no variemos la pauta, así que seguiremos siendo lo que siempre hemos sido: un programa de fútbol duro que también es para cagarnos de la risa".

El programa especial por la Copa del Mundo se estrenará por Canal 13 este jueves después del reality "Vecinos al límite", con emisión diaria hasta el jueves 18 de junio.

Posteriormente, a partir del 21 de junio, se emitirá de domingo a jueves.

Antes de emitirse por televisión abierta, todos los capítulos se liberarán a las 23:00 horas por el canal de YouTube de Canal 13 y los canales digitales de DLT Sports.