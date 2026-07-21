"Está muy afectada": Disley Ramos abordó el mal momento que vive Vale Roth por acoso cibernético

La actriz Disley Ramos abordó el complejo momento que vive Vale Roth, que se encuentra embarazada, a raíz del acoso cibernético.

Mediante redes sociales, la exgimnasta denunció haber recibido mensajes de odio por parte de la fanaticada de otro participante de "Fiebre de Baile", siendo sus seguidores quienes apuntaron contra el fandom de Cony Capelli.

"No saben cómo me están tratando. Esto es un acoso, una maldad las palabras que usan. Tengo todo guardado", expresó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la exCalle 7 afirmó tener "buena onda con todo el mundo, pero este tipo de mensajes y violencia no la avalo y no lo voy a permitir. No estoy en un momento para pasar este tipo de rabias, aguantar este tipo de violencia".

Posteriormente, Roth indicó que tomará una decisión respecto a su continuidad en el espacio de Chilevisión "por el bien de mi hijo y mío".

El mensaje de Disley Ramos

Tras su última presentación en el estelar de baile, la exchica reality solidarizó con la situación de su compañera, revelando que se encuentra muy afectada.

"Estuve conversando con ella en la tarde. Sé que está muy afectada, ella está embarazada, estuve analizando un poquito la situación", declaró.

En este contexto, agregó que Vale "está recibiendo hartos mensajes fuertes y de odio. Varios de los que trabajamos en el medio en algún minuto lo hemos vivido por diferentes razones".

Finalmente, Ramos llamó a sus compañeros y seguidores del programa a mantener el respeto por todos los participantes.

"Invito a que apoyemos, pero no critiquemos a los participantes. Ella no está en este minuto para pasar rabias ni ninguna de estas situaciones", sentenció.