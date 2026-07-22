Estefi Marquis recordó duro episodio de racismo: "Me apedrearon en la calle"

Durante una actividad en "¿Volverías con tu ex? 2", Estefi Marquis se sinceró sobre un duro episodio de discriminación que vivió en su niñez.

La dinámica, que sacó confesiones que dejaron en silencio a muchos de los presentes, invitaba a los participantes a recordar su infancia y los momentos que más los marcaron, dando espacio a la exMiss Mundo Chile para compartir su dolorosa experiencia.

En este contexto, la joven comentó que, al volver desde Panamá junto a su madre, atravesó un complejo momento al ser la única niña afrodescendiente en su colegio.

"Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años", aseguró la maniquí, con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.

La dura etapa de Estefi Marquis

Posteriormente, la exGran Hermano lamentó la falta de referentes en dicho momento, indicando que "ni siquiera existía internet para poder ver que existían más niñas como yo, mi color de pelo, mi color de piel".

"Yo miraba a mis compañeras y decía por qué soy tan distinta, todas mis compañeras eran más blancas, con pelo liso y yo era más alta, crespa, morena, siempre iba atrás en la fila por mi altura", relató.

Asimismo, la influencer recordó la crueldad de sus pares: "Fueron muy crueles los niños conmigo en ese minuto", comentó, recalcando que fue una etapa traumática para ella.

Pese a estos episodios, Marquis emocionó al confesar que logró reconciliarse consigo misma, aprendiendo "con el tiempo a soltar y hoy puedo usar mi pelo de forma orgullosa, amo mis rulos, amo mi raza".

"Qué lata haber ido contra eso por tanto tiempo por un estigma que me entregó la sociedad de que la barbie tenía que ser rubia y de pelo liso", reflexionó al cerrar.