"Fiebre de Baile" define a sus seis finalistas paras su cierre en el Movistar Arena

El programa "Fiebre de Baile" ya definió a los seis concursantes que se enfrentarán en la gran final de este jueves 13 de agosto.

En su último episodio desde los estudios de Chilevisión el programa confirmó a los últimos dos cupos a través de decisión del jurado y votación popular.

La primera en sumarse a los finalistas fue Antonella Henríquez con la mejor nota del cuerpo evaluador, mientras que Yiego Pizarro avanzó con la preferencia del público.

Ambos bailarines se suman a los ya confirmados Cony Capelli, Vale Roth, Disley Ramos y José Antonio Raffo.

La final de "Fiebre de Baile" está fijada para la noche de este jueves en el Movistar Arena.