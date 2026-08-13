"Fiebre de Baile" define a sus seis finalistas paras su cierre en el Movistar Arena
El programa se despedirá este jueves con un especial show en el recinto de Parque O'Higgins.
El programa se despedirá este jueves con un especial show en el recinto de Parque O'Higgins.
El programa "Fiebre de Baile" ya definió a los seis concursantes que se enfrentarán en la gran final de este jueves 13 de agosto.
En su último episodio desde los estudios de Chilevisión el programa confirmó a los últimos dos cupos a través de decisión del jurado y votación popular.
La primera en sumarse a los finalistas fue Antonella Henríquez con la mejor nota del cuerpo evaluador, mientras que Yiego Pizarro avanzó con la preferencia del público.
Ambos bailarines se suman a los ya confirmados Cony Capelli, Vale Roth, Disley Ramos y José Antonio Raffo.
La final de "Fiebre de Baile" está fijada para la noche de este jueves en el Movistar Arena.