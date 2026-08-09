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Tópicos: Magazine | Televisión

"Fiebre de Canto" suma a Mauricio Pinilla, Coni Piccoli, Cata Days y Fanny Cuevas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo estelar de Chilevisión llegará pronto a las pantallas.
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El programa "Fiebre de Canto", que llegará próximamente a las pantallas de Chilevisión, confirmó a cuatro nuevos participantes. 

Se trata del exfutbolista Mauricio Pinilla, que llegará a la competencia de canto para demostrar que su talento va más allá de la pelota, la farándula y los programas deportivos. 

En tanto, Coni Piccoli, quien participó en series juveniles como "BKN" (2004) y "Karkú" (2007), llegará para demostrar que el canto es algo que le acomoda. 

Por su parte, la influencer Cata Days, que fue parte de la primera temporada de "Fiebre de Baile", volverá a la pantalla en busca de repetir la historia en este desafío. 

Finalmente, la exchica reality Fanny Cuevas, ganadora de "Mundos Opuestos 2" y exintegrante de "Yingo", tratará de demostrar que tiene un talento vocal oculto. 

Conducido por Diana Bolocco, el estelar tendrá de jurado a Verónica Villarroel, Luis Jara, Emilia Dides y Vasco Moulian. 

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