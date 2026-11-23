La actriz Javiera Díaz de Valdés salió a aclarar su renuncia al programa "Vértigo Extremo", tras conocerse una tensa discusión con la conductora Pamela Díaz.

En imágenes promocionales del capítulo que emitirá Canal 13 este lunes, se deja ver la molestia de la intérprete por la extensión de las grabaciones y la discusión que tiene con "La Feria", quien le pregunta irónicamente: "¿Los famosos de verdad trabajan?".

Finalmente, la actriz optó por abandonar su participación en el programa tras la primera jornada, lo cual se verá en el episodio de esta noche.

Ante la promoción marcada por el choque con la conductora, Díaz de Valdés ocupó su cuenta de X (antes conocida como Twitter) para referirse a su participación en el programa.

Si bien agradeció "la invitación y la buena disposición del equipo", explicó en la red social que "lo que me incomodó no fue el contenido, los desafíos ni el programa. Fueron las condiciones de producción, particularmente que la jornada se extendiera más allá de lo previsto y sin aviso previo".

"Para mí es importante que los horarios y las condiciones de trabajo sean claros y respetados. Todo lo demás es juego. Por eso decidí retirarme después de la primera jornada. Fue una decisión personal frente a una situación en la que no me sentí cómoda, no una crítica al programa ni a las personas que lo hacen", señaló.

Respecto a la discusión con "La Fiera", dijo tener "mucho respeto por Pamela Díaz y por su trayectoria. No me interesa tomar partido ni convertir una diferencia de criterios en una polémica. Creo que hay espacio para distintas formas de humor, de entretención y de entender el trabajo, sin necesidad de juzgarnos por ello".