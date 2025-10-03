Jimmy Kimmel dispara contra Trump: "Ojalá no volvamos a tener un presidente así"

Tras recuperar su programa en ABC, el animador Jimmy Kimmel volvió a arremeter contra el presidente Donald Trump.

En una entrevista con Stephen Colbert, el comediante aprovechó para hablar del mandatario con en una mezcla de sátira y adrenalina: "Ese hijo de perra... no, nunca imaginé que tendríamos un presidente así, y espero que nunca volvamos a tener otro como él", lanzó.

En este contexto, el actor añadió que "alguien que disfruta ver a su gente perder el trabajo es lo opuesto a lo que un presidente debe representar".

El conductor también aclaró que su intención nunca fue banalizar un hecho trágico -como el asesinato de Charlie Kirk, cuyos comentarios al respecto causaron controversia-, sino usar la comedia como espejo de realidades peligrosas. "Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven... tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico", comentó.

Desde el otro lado, Trump respondió en sus redes con ironía y reproches: "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel", escribió en un mensaje repleto de sarcasmo y crítica abierta.

La suspensión de "Jimmy Kimmel Live!" duró seis días y fue calificada por muchos como un episodio de censura. En el retorno, Kimmel se declaró firme en su rol: defender la libertad de expresión aún cuando eso signifique incomodar.