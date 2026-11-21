El periodista Jorge Said salió en defensa de Canal 13 en medio de la polémica por "Siempre hay un chileno", luego de que su conductor Marcelo Kiwi cuestionara a la señal por los malos resultados que ha tenido la actual temporada.

A diferencia de sus exitosos ciclos anteriores, el programa pasó a emitirse del fin de semana a los miércoles en horario prime, lo que afectó drásticamente a su audiencia, llevando a Kiwi a realizar un duro llamado a la estación a "dar la cara" por el cuestionado cambio de horario. Incluso, aseguró que les han cancelado reuniones desde el canal.

Consultado por la polémica, Said sostuvo que "en Canal 13 hay muchas personas estudiosas de programación y ellos tratan de buscar ratings como todos tratamos de buscar éxito. Muchas veces resultan y los cambios son importantes, hay que ir haciéndolos porque no sabemos muy bien, la competencia es durísima hoy día en televisión".

Al conversar con Página 7, el rostro de "El Peregrino" dijo entender que "hay otros programas que tienen más público, que los animadores son mucho más famosos que yo", pero, añadió, "lo importante es que estamos pasando al aire".

"En mi caso, lo importante es que, en este caso, Canal 13 me ha dado una libertad editorial fantástica. Hicimos 'África Salvaje' y aun pasando a las 12 y media de la noche, obtuvimos un excelente rating. Entonces, quizás también los horarios, el cliente, en este caso es Canal 13, compra un programa y pueden pasarlo a cualquier hora", defendió.

Sobre el realizador audiovisual detrás de "Siempre hay un chileno", sostuvo que no puede "dar una opinión, porque por un lado conozco a Marcelo, y es un gran director, un gran realizador", sosteniendo que "son situaciones y esperemos que todo se resuelva para mejor".

"A veces, como ocurre en todo, obtienen buenos ratings, otros días no se obtienen buenos ratings", cerró.