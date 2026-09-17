José Antonio Neme lanzó "palo" hacia el Gobierno en "Mucho Gusto": "Que lo cargue el que lo votó"

José Antonio Neme protagonizó un particular momento durante la emisión de "Mucho Gusto", donde se salió del libreto mientras participaba de un segmento dieciochero junto a Los Viking's 5.

Mientras el grupo interpretaba "Ese muerto no lo cargo yo", el periodista aprovechó la instancia para sumarse a la canción y lanzar una particular indirecta al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Al llegar a la conocida frase "ese muerto no lo cargo yo", el comunicador agregó por su cuenta: "Que lo cargue el que lo votó", generando reacciones entre sus compañeros y los presentes en el estudio.

El particular momento rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el registro de la intervención de Neme comenzó a circular y generó diversas reacciones entre los usuarios.