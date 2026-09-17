José Antonio Neme lanzó "palo" hacia el Gobierno en "Mucho Gusto": "Que lo cargue el que lo votó"
El periodista se sumó a una canción de Los Viking’s 5 para lanzar una particular improvisación.
El periodista se sumó a una canción de Los Viking’s 5 para lanzar una particular improvisación.
José Antonio Neme protagonizó un particular momento durante la emisión de "Mucho Gusto", donde se salió del libreto mientras participaba de un segmento dieciochero junto a Los Viking's 5.
Mientras el grupo interpretaba "Ese muerto no lo cargo yo", el periodista aprovechó la instancia para sumarse a la canción y lanzar una particular indirecta al Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Al llegar a la conocida frase "ese muerto no lo cargo yo", el comunicador agregó por su cuenta: "Que lo cargue el que lo votó", generando reacciones entre sus compañeros y los presentes en el estudio.
El particular momento rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el registro de la intervención de Neme comenzó a circular y generó diversas reacciones entre los usuarios.