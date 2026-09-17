Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.6°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

José Antonio Neme lanzó "palo" hacia el Gobierno en "Mucho Gusto": "Que lo cargue el que lo votó"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista se sumó a una canción de Los Viking’s 5 para lanzar una particular improvisación.

Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

José Antonio Neme protagonizó un particular momento durante la emisión de "Mucho Gusto", donde se salió del libreto mientras participaba de un segmento dieciochero junto a Los Viking's 5.

Mientras el grupo interpretaba "Ese muerto no lo cargo yo", el periodista aprovechó la instancia para sumarse a la canción y lanzar una particular indirecta al Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Al llegar a la conocida frase "ese muerto no lo cargo yo", el comunicador agregó por su cuenta: "Que lo cargue el que lo votó", generando reacciones entre sus compañeros y los presentes en el estudio.

El particular momento rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde el registro de la intervención de Neme comenzó a circular y generó diversas reacciones entre los usuarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada