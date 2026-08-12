José Antonio Raffo es el cuarto finalista de "Fiebre de Baile"

Este martes el programa "Fiebre de Baile" definió al actor José Antonio Raffo como su cuarto finalista.

El intérprete derrotó por un punto a Claudio Valdivia y superó a otros favoritos como Jhendelyn Núñez y Yiego Pizarro para conseguir uno de los seis cupos para la gran final del espacio.

Raffo se suma a las ya clasificadas Cony Capelli, Vale Roth y Disley Ramos.

La gran final de "Fiebre de Baile" se llevará a cabo este jueves 13 de agosto con un show especial desde el Movistar Arena.