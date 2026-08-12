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Tópicos: Magazine | Televisión

José Antonio Raffo es el cuarto finalista de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa culminará este jueves 13 de agosto con un show especial en el Movistar Arena.

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Este martes el programa "Fiebre de Baile" definió al actor José Antonio Raffo como su cuarto finalista.

El intérprete derrotó por un punto a Claudio Valdivia y superó a otros favoritos como Jhendelyn Núñez y Yiego Pizarro para conseguir uno de los seis cupos para la gran final del espacio.

Raffo se suma a las ya clasificadas Cony Capelli, Vale Roth y Disley Ramos.

La gran final de "Fiebre de Baile" se llevará a cabo este jueves 13 de agosto con un show especial desde el Movistar Arena.

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