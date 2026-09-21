Karina Álvarez respondió a la polémica de las empanadas con dos masas: "Esa es la formalidad"

Tras un fin de semana en el centro de la polémica, la periodista Karina Álvarez abordó su polémica "receta" de empanadas con "dos masas" que recomendó el pasado 17 de septiembre en pleno noticiero de Chilevisión.

"La empanada tiene dos masas... claro, po... una para el relleno y otra para tapar. ¿Ustedes no han hecho empanadas nunca? Son dos masas para una empanada", dijo Álvarez con seguridad, mientras se burlaba de sus compañeros.

Sin embargo su recomendación tuvo amplia respuesta en redes sociales donde se le criticó su excéntrica manera de preparar empanadas.

¿Qué dijo Karina Álvarez?

Este lunes Karina Álvarez comenzó el noticiero matinal aclarando sus dichos y señaló que "(las empanadas) se hacían con una sola masa, yo sugerí dos, el país está esperando, yo sugerí dos masas".

"Hubo quienes hicieron la masa, hicieron la empanada en los restaurantes. Hubo algunas personas que me pidieron colaboración, me linkearon ahí, hicieron en los restaurantes el ejercicio", agregó.

Finalmente entregó su veredicto e indicó que "yo me quedo con una masa. Esa es la formalidad, pero en realidad uno lo puede hacer como uno quiera, incluso sale una empanada más grande que se puede compartir".