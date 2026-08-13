"¿Les da miedo que los echen?": Fran García Huidobro disparó contra el panel de "Que te lo digo"

La animadora Fran García Huidobro lanzó fuertes críticas contra Sergio Rojas, quien recientemente hizo ácidos dichos sobre Pamela Díaz.

En el programa "Plan Perfecto", el rostro de Chilevisión se refirió al panel de "Que te lo digo", espacio de Zona Latina encabezado por el periodista.

"Sergio Rojas dice que la Pamela Díaz es matona, él no. Pasó Pancho Malo y le dijo: 'Te fuiste al chancho'", partió diciendo.

Bajo esta línea, la Dama de Hierro aprovechó para hacer referencia a las palabras del comunicador contra Díaz, la que anunció acciones legales contra este por arremeter contra su madre.

"Evidentemente, y a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de que a Sergio le gusta la polémica y dijo cosas horribles de la mamá de Pamela Díaz. La mamá de Pamela tiene hijos más chicos, vive en Puerto Varas... y si hubiese dicho algo de mi mamá, yo no habría acudido a la justicia porque creo que es muy lenta", declaró.

El mensaje a Paula Escobar

Posteriormente, la opinóloga se refirió a los compañeros de Rojas, cuestionando su rol en el panel del espacio farandulero.

"¿Qué hacen los compañeros de Sergio? ¿Les da miedo que los echen?", expresó sin tapujos.

Asimismo, lanzó sus dardos contra la periodista Paula Escobar: "Por más que yo le tenga mala y que nos tengamos mala con Paula Escobar, ella es una periodista con años de experiencia, fue una tremenda histórica de 'Primer Plano'. Yo me pregunto si ella no tiene opinión, ¿no se atreve a darla porque se puede quedar sin trabajo?".

"Tú no sabes las cosas que dijo Paula sobre Sergio Rojas cuando estaba en Mega. Hasta llorar la vi por él (...) Como ella se permite decir mentiras mías, como que yo tenía contrato objetado en este canal y que me trajo Julio César, entonces también me puedo permitir decir que te vi llorar los primeros meses de 'Only Fama', recordando tus malos momentos en 'Qué Te Lo Digo'", sentenció.