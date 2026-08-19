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Tópicos: Magazine | Televisión

Luis Jara sufrió divertido chascarro en "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante y animador se tomó con humor el accidente en vivo.

Luis Jara sufrió divertido chascarro en
 CHV

"Yo cacho que no hay tanto presupuesto, pero las paletas las podríamos renovar", bromeó la conductora Diana Bolocco.

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El cantante y animador Luis Jara sufrió un divertido chascarro que sacó risas en el más reciente capítulo de "Fiebre de Canto", de Chilevisión.

Como presidente del jurado de la competencia de canto, se encontraba concentrado en evaluar la presentación del actor Julio Milostich y, en su entusiasmo, sacó la paleta con su nota con tanta fuerza que terminó rompiéndola.

El momento sacó carcajadas entre todos los presentes, incluyendo el público, con Milostich devolviendo la paleta rota a Jara, quien no podía parar de reír tras el insólito accidente en vivo.

"Tal vez se gastaron un poco las paletas o tal vez hay mucho ímpetu (...) yo cacho que no hay tanto presupuesto, pero las paletas las podríamos renovar", bromeó la conductora Diana Bolocco, tomándose con humor el momento.

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