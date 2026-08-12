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Tópicos: Magazine | Televisión

Manu González tras salida de "Hay que decirlo": "Son decisiones empresariales"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A días de ser desvinculado del espacio farandulero, el periodista rompió el silencio.

Manu González tras salida de
 Captura - "Hay que decirlo", Canal 13
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El periodista Manu González rompió el silencio sobre su desvinculación del programa "Hay que decirlo".

En conversación con FM Dos, el comunicador se refirió por primera vez a su salida de Canal 13, indicando que actualmente está "preparando mis vacaciones, que ya tenía programadas".

"Tampoco tengo mucho que decir o contar, son decisiones empresariales que van más allá del programa", profundizó el comunicador sobre los motivos detrás de la determinación tomada por la casa televisiva.

"Siempre he sido leal con las producciones y equipos con los que he trabajado, así que nada, pues, todo está bien", cerró el español respecto al término de su ciclo en el espacio conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Cabe recordar que la desvinculación del panelista se concretó la semana pasada de manera conjunta con la de Gissella Gallardo en medio de una reestructuración del equipo.

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