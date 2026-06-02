Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago20.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | MEGA

Justicia validó multas contra Mega por emitir contenido violento

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Corte de Apelaciones de Santiago respaldó las dos sanciones de 400 UTM impuestas a Megamedia SA.

Justicia validó multas contra Mega por emitir contenido violento
 MEGA

Una de las sanciones es por el matinal "Mucho Gusto".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En dos fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentados por Megamedia SA -concesionario del canal Mega- contra las resoluciones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que le aplicaron multas de 400 UTM -unos 57 millones de pesos- por dos emisiones periodísticas sobre un crimen en horario de protección de la niñez.

Los ministros Guillermo de la Barra, Lidia Poza y Pablo Toledo descartaron que hubiera un actuar ilegal y desproporcionado.

"Aparece con claridad que, en el equilibrio entre libertades y restricciones protectoras de los más diversos bienes jurídicos relevados en interés por el legislador constitucional, aquel que vela por la 'formación espiritual e intelectual de la niñez' tiene preeminencia. De ahí que en el horario de cuidado niños, niñas y adolescentes, la trasmisión de contenido televisivo violento debe ser marginado y, en su caso, reprimido", se lee en la sentencia.

Ambos casos se refieren al doble homicidio registrado en marzo de 2025 en Graneros, Región de O'Higgins, y sobre los que Mega infirmó en los espacios "Meganoticias Alerta" el día 13 de marzo de 2025 y en el matinal "Mucho Gusto" esa misma jornada.

El crimen de Graneros ya motivó otra decisión respecto a la televisión, pues días atrás la misma sala absolvió a Chilevisión, sancionado por el CNTV por considerar que "revictimizaba a los familiares" de las víctimas.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada