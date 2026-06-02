Justicia validó multas contra Mega por emitir contenido violento

En dos fallos unánimes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentados por Megamedia SA -concesionario del canal Mega- contra las resoluciones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que le aplicaron multas de 400 UTM -unos 57 millones de pesos- por dos emisiones periodísticas sobre un crimen en horario de protección de la niñez.

Los ministros Guillermo de la Barra, Lidia Poza y Pablo Toledo descartaron que hubiera un actuar ilegal y desproporcionado.

"Aparece con claridad que, en el equilibrio entre libertades y restricciones protectoras de los más diversos bienes jurídicos relevados en interés por el legislador constitucional, aquel que vela por la 'formación espiritual e intelectual de la niñez' tiene preeminencia. De ahí que en el horario de cuidado niños, niñas y adolescentes, la trasmisión de contenido televisivo violento debe ser marginado y, en su caso, reprimido", se lee en la sentencia.

Ambos casos se refieren al doble homicidio registrado en marzo de 2025 en Graneros, Región de O'Higgins, y sobre los que Mega infirmó en los espacios "Meganoticias Alerta" el día 13 de marzo de 2025 y en el matinal "Mucho Gusto" esa misma jornada.

El crimen de Graneros ya motivó otra decisión respecto a la televisión, pues días atrás la misma sala absolvió a Chilevisión, sancionado por el CNTV por considerar que "revictimizaba a los familiares" de las víctimas.