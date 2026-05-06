"Movimiento estratégico": Mega fichó a nombre clave de CHV

La grúa televisiva continúa muy activa en las últimas semanas, siendo Mega la más beneficiada al lograr quedarse con varios rostros y nombres importantes de otros canales, asestando en esta oportunidad un enorme golpe a CHV.

Eduardo "Fido" Cabezas, nombre clave del área de producción de CHV, renunció al canal para sumarse a las filas de Mega.

Cabezas era productor ejecutivo de Eventos Especiales y Nuevas Estrategias en la señal de Machasa, donde fue pieza clave en el éxito de CHV durante las transmisiones de los festivales de verano, además de ser artífice del regreso a las pantallas de "Fiebre de Baile" y "El Club de la Comedia".

De acuerdo con lo reportado por Fotech, se trata de un "movimiento estratégico que busca potenciar los contenidos programáticos de Megamedia".

Cabezas se reunirá con Julio César Rodríguez en Mega, cuya relación es de larga data. El ejecutivo ya había dejado TVN para trabajar directamente con Rodríguez en proyectos que incrementaran la audiencia de CHV, logrando los mayores réditos para la señal de Machasa en el último año.

Ahora lo sigue hasta el canal de Vicuña Mackenna para continuar trabajando juntos, donde el periodista también tiene el cargo de director creativo para diferentes Proyectos Multiplataforma.