Natasha Kennard se refirió a su salida de Mega: "Veamos con qué sorprende la vida"
La periodista fue desvinculada del canal tras casi una década de trabajo.
La periodista fue desvinculada del canal tras casi una década de trabajo.
La periodista Natasha Kennard se refirió por primera vez a su salida de Mega tras casi una década de trabajo en el canal.
A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora expresó gratitud "a todos por acompañarme en lo que fueron casi 10 años increíbles, por permitirme cumplir sueños y ser muy feliz".
"Y por sobretodo, hacer lo que más me gusta en este planeta: periodismo", agregó Kennard, quien también destacó que "lo más valioso los equipos y personas maravillosas que conocí en este camino".
También envió saludos a su familia, su hermana Sabrina Kennard (también despedida del canal hace unos meses) y a los televidentes.
"Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé qué viene pero veamos con qué sorprende la vida", concluyó la periodista, que se encuentra estudiando en Londres.