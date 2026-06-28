Natasha Kennard se refirió a su salida de Mega: "Veamos con qué sorprende la vida"

La periodista Natasha Kennard se refirió por primera vez a su salida de Mega tras casi una década de trabajo en el canal.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora expresó gratitud "a todos por acompañarme en lo que fueron casi 10 años increíbles, por permitirme cumplir sueños y ser muy feliz".

"Y por sobretodo, hacer lo que más me gusta en este planeta: periodismo", agregó Kennard, quien también destacó que "lo más valioso los equipos y personas maravillosas que conocí en este camino".

También envió saludos a su familia, su hermana Sabrina Kennard (también despedida del canal hace unos meses) y a los televidentes.

"Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé qué viene pero veamos con qué sorprende la vida", concluyó la periodista, que se encuentra estudiando en Londres.