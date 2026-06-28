Gobierno informó de segundo chileno fallecido tras terremotos en Venezuela

El Gobierno informó de un segundo chileno fallecido producto del doble terremoto que afectó a Venezuela.

De acuerdo con Emol, el deceso corresponde al de un hombre que llevaba "mucho tiempo" viviendo en dicho país y que incluso había formado una familia, según comunicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el programa "Estado Nacional" de TVN.



"Hemos recibido la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida, que estaba allá hace mucho tiempo, con hijos, hijas venezolanas grandes y ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay en Chile para poder ayudar en lo que se pueda", aseguró.

Sin embargo, Pavez reconoció que la falta de personal diplomático en Caracas dificulta el trabajo para hallar y ubicar compatriotas chilenos en medio de la tragedia: "La Cancillería abrió un canal por sus redes sociales (...), pero nosotros no tenemos un despliegue en Venezuela para poder dar cuenta de cada chileno desaparecido", dijo.

Este nuevo deceso se suma al de Erika Ramírez, mujer de 44 años que era venezolana, pero que contaba con nacionalidad chilena debido a su madre.

Por último, el subsecretario informó que viene en camino al país una familia chilena que solicitó volver, compuesta por un padre e hijo chilenos y una madre venezolana.

Además -agregó-, Cancillería costeó una estadía en hotel para ellos, ya que tras el terremoto pernoctaron en la calle; y gestionó la compra de boletos de avión para el vuelo de regreso.