Incendio obligó a evacuar edificio en Santiago Centro: indagan posible intencionalidad

Un incendio afectó durante la mañana de este domingo a un departamento ubicado en la intersección de Rosas con General Baquedano, en pleno centro de Santiago, lo que obligó a evacuar todo el edificio.

Según informó Bomberos, la emergencia afectó íntegramente a una vivienda, mientras que el resto del inmueble registró acumulación de humo producto de las llamas.

El capitán Leopoldo Santelices, de la Novena Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los voluntarios revisaron y evacuaron completamente el edificio, sin encontrar personas lesionadas.

"Es un edificio antiguo, con pocas normas de seguridad, pero en sí tiene una muy buena estructura física de construcción", señaló.

Tras el control de las llamas, los trabajos de ventilación se extendieron por varias horas debido a la gran cantidad de humo acumulado, lo que dificultó el retorno de los residentes a sus departamentos.

De manera preliminar, se indaga si el incendio pudo ser provocado por la expareja de la propietaria del departamento afectado, luego de que cámaras de seguridad habrían captado a una persona lanzando un objeto incendiario hacia el interior del inmueble.

Estos antecedentes deberán ser ratificados por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que quedó a cargo de las diligencias para establecer el origen y causa del siniestro.