Nel Mauri sobre su identidad: "Yo siempre he sido una persona real"

A más de dos décadas de su irrupción mediática en Rojo, Nelson Mauricio Pacheco regresa a los estelares de televisión para sumarse a los competidores de "Fiebre de Canto".

En conversación con Cooperativa durante el lanzamiento del programa, el artista abordó esta nueva etapa personal y profesional -donde prefiere ser identificado como Nel Mauri- y el sentido de autenticidad con el que se presenta ante las cámaras.

"Más allá de ser un personaje polémico o parte de la televisión, siempre he sido una persona real. Soy el mismo aquí, cuando se apagan las cámaras o en la calle", afirmó, destacando el apoyo popular que suele tener.

La relación con la crítica

Respecto a las críticas que deberá enfrentar por parte del jurado, Pacheco sostuvo que la exposición pública que ha mantenido desde los 17 años le ha permitido sobrellevar de mejor manera los comentarios negativos.

"Me ayuda a tomar más fuerza para lo que estoy viviendo, lo que estoy transitando", explicó, agregando que "si bien la crítica y el hater en internet igual es fuerte, es algo a lo que estoy acostumbrado... la crítica es parte de, ya la tengo más que incorporada".

Finalmente, Nel destacó la resiliencia con la que afronta esta nueva oportunidad en la televisión: "Yo sé que al final del día siempre hay una luz para mí que me dice que todo está bien y que tengo que seguir adelante", concluyó.