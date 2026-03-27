¿Nuevo dueño? Julio César Rodríguez sorprende con enigmático mensaje desde La Red

El periodista Julio César Rodríguez sorprendió con una enigmática publicación desde las instalaciones de La Red, canal nacional que en la actualidad se encuentra sin programación propia.

Rodríguez, que dejará de trabajar en Chilevisión este 31 de marzo tras su renuncia, posteó un mensaje que podría dar luces sobre su futuro laboral. "He pasado varias horas durante los últimos días en La Red", comenzó diciendo, junto a un par de fotos desde el canal.

"No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido. Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea", agregó Rodríguez.

Su mensaje desató especulaciones sobre una posible inversión de JC en el canal chileno.

Desde 2021 La Red vive graves problemas económicos desencadenaron despidos masivos a fines de 2022, con varios rostros y trabajadores acusando el no pago de sueldos y obligaciones legales. Desde hace algunos años el canal sólo emite programación grabada y de factura extranjera.