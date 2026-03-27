Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.1°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión

¿Nuevo dueño? Julio César Rodríguez sorprende con enigmático mensaje desde La Red

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer", adelantó el periodista.

¿Nuevo dueño? Julio César Rodríguez sorprende con enigmático mensaje desde La Red
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista Julio César Rodríguez sorprendió con una enigmática publicación desde las instalaciones de La Red, canal nacional que en la actualidad se encuentra sin programación propia.

Rodríguez, que dejará de trabajar en Chilevisión este 31 de marzo tras su renuncia, posteó un mensaje que podría dar luces sobre su futuro laboral. "He pasado varias horas durante los últimos días en La Red", comenzó diciendo, junto a un par de fotos desde el canal.

"No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido. Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea", agregó Rodríguez.

Su mensaje desató especulaciones sobre una posible inversión de JC en el canal chileno.

Desde 2021 La Red vive graves problemas económicos desencadenaron despidos masivos a fines de 2022, con varios rostros y trabajadores acusando el no pago de sueldos y obligaciones legales. Desde hace algunos años el canal sólo emite programación grabada y de factura extranjera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada