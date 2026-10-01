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Tópicos: Magazine | Televisión

Periodista de CHV y entrevistado sufrieron violenta agresión en vivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Todo ocurrió en medio de un accidente vehicular.

Periodista de CHV y entrevistado sufrieron violenta agresión en vivo
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Una periodista de "Contigo en la mañana" de Chilevisión y su entrevistado sufrieron una violenta agresión mientras conversaban frente a cámara en vivo y en directo.

La comunicadora Dayanne Salazar se encontraba cubriendo un accidente vehicular en la comuna de La Pintana, en el que estaban involucrados un auto de alta gama y un auto con encargo por robo.

Mientras la periodista entrevistaba a uno de los conductores, el otro se acercó sorpresivamente y golpeó al entrevistado, pasando a llevar con fuerza a la periodista.

De inmediato ambos hombres cayeron al suelo y se trenzaron en una dura pelea a golpes, mientras efectivos de Carabineros intentaban controlar la situación.

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