Periodista de CHV y entrevistado sufrieron violenta agresión en vivo
Todo ocurrió en medio de un accidente vehicular.
Todo ocurrió en medio de un accidente vehicular.
Una periodista de "Contigo en la mañana" de Chilevisión y su entrevistado sufrieron una violenta agresión mientras conversaban frente a cámara en vivo y en directo.
La comunicadora Dayanne Salazar se encontraba cubriendo un accidente vehicular en la comuna de La Pintana, en el que estaban involucrados un auto de alta gama y un auto con encargo por robo.
Mientras la periodista entrevistaba a uno de los conductores, el otro se acercó sorpresivamente y golpeó al entrevistado, pasando a llevar con fuerza a la periodista.
De inmediato ambos hombres cayeron al suelo y se trenzaron en una dura pelea a golpes, mientras efectivos de Carabineros intentaban controlar la situación.