Popín regresa a la TV de la mano de "El Club de la Comedia" en Chilevisión
El irreverente personaje es interpretado por Pablo Zamora.
El irreverente personaje es interpretado por Pablo Zamora.
Esta semana se concretará el regreso del irreverente Popín, el personaje de Pablo Zamora, a la televisión abierta.
El actor y su parodia de "Pin Pon" estarán presentes en el próximo capítulo de "El Club de la Comedia" en Chilevisión, el cual se emitirá este jueves 1 de octubre.
"El irreverente personaje de Pablo Zamora vuelve a la pantalla chica de la mano de todos sus corpóreos: Nepencil, Don Saca, Tulatubie y La maraca González. Junto a ellos, Popín revivirá su espacio en televisión 'Esto es Muy Penca', con varios concursantes que irán a probar suerte", prometió el canal.
Popín fue popularizado por Pablo Zamora en el extinto "Morandé con Compañía" en la década de los 2000.