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Tópicos: Magazine | Televisión

Popín regresa a la TV de la mano de "El Club de la Comedia" en Chilevisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El irreverente personaje es interpretado por Pablo Zamora.

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Esta semana se concretará el regreso del irreverente Popín, el personaje de Pablo Zamora, a la televisión abierta.

El actor y su parodia de "Pin Pon" estarán presentes en el próximo capítulo de "El Club de la Comedia" en Chilevisión, el cual se emitirá este jueves 1 de octubre.

"El irreverente personaje de Pablo Zamora vuelve a la pantalla chica de la mano de todos sus corpóreos: Nepencil, Don Saca, Tulatubie y La maraca González. Junto a ellos, Popín revivirá su espacio en televisión 'Esto es Muy Penca', con varios concursantes que irán a probar suerte", prometió el canal.

Popín fue popularizado por Pablo Zamora en el extinto "Morandé con Compañía" en la década de los 2000.

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