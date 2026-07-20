Rafael Araneda recordó histórico chascarro con un canguro: "Me tenía contra la pared"

El animador Rafael Araneda compartió detalles de su recordado chascarro con un canguro en el matinal "Buenos Días a Todos".

En el programa "Entre Broma y Broma", Luis Slimming se refirió al popular episodio de la pantalla chica, ocurrido en 1999, que reflotó hace unos meses cuando el comediante recreó la escena durante su rutina en el Festival de Las Condes.

"Yo pensé que esto lo había soñado de niño. Me acuerdo de haberlo visto en vivo y después yo le decía a la gente '¿Tú te acuerdas de una vez que un canguro se punteó al Rafa?' y me decían 'Sí'", comentó.

Por su parte, el comunicador respondió confesando que la situación fue más grave de lo que se vio en televisión: "No solamente me punteó, me mordió la nuca. El canguro me tenía aquí así, me sacó unos pedazos de pelo".

La historia del canguro

Según desclasificó el propio conductor, el episodio tuvo lugar cuando asistió al espacio matutino junto a Andrea Molina para promocionar su proyecto de la época, "Corazón Partío".

En este contexto, los cuidadores del animal entregaron algunas advertencias que, según admitió, decidió no tomar en cuenta: "Cuando el canguro me tenía contra la pared, ahogado, y me mordía, ahí entendí que no había que darle vuelta a la espalda al canguro", relató.

"Lo menos es la punteada, compadre. No solamente me mordió, sino que yo pensaba que me iba a ahogar. Tiene mucha fuerza", añadió.

Sin embargo, la historia de Araneda con el canguro no quedó ahí, ya que días después Miguelo lo sorprendió llevando al marsupial nuevamente al estudio.

"Ahí no le di la espalda y ahí arrugó el hueón. Por la espalda se atreve, de frente, cagón", cerró entre risas.