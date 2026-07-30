Álvaro Ballero protagonizó violenta pelea antes de abandonar "¿Volverías con tu ex? 2"

Tras haber abandonado el encierro, el reality "¿Volverías con tu ex? 2" finalmente mostró la salida de Álvaro Ballero y los momentos que llevaron a su renuncia, incluyendo una violenta pelea con Luis Mateucci que obligó a la intervención de los otros competidores.

En el último capítulo emitido por Mega, un desfile de moda derivó en un tenso choque entre el comunicador y el trasandino, con este último lanzándole que "vos pasaste de moda, pelotudo, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla. Te lo cagó un trapecista".

"Nadie me cagó nada, estúpido, estás hablando huevadas. Nadie me cagó, imbécil. ¡No hables huevadas, hueón!", respondió Ballero subiendo el tono de la discusión y levantándose de su silla para enfrentar a Mateucci, obligando a sus compañeros a sujetarlo para que la situación no terminara a los golpes.

"¡No existís, hueón! Pasaste de moda hace rato. Ve el programa, hueón, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte tu show, hueón imbécil. ¡Y respeta a Ludmila!", lanzó el chico reality antes de ser retirado de la actividad.

Posteriormente, Ballero confirmó su decisión de abandonar el reality, para luego despedirse de su expareja Ludmila Ksenofontova.