Ludmila tras los conflictos con Ballero: "No siempre las historias terminan como uno imagina"

Ludmila Ksenofontova finalmente se refirió a los constantes conflictos con Álvaro Ballero tras el paso de su exesposo por "¿Volverías con tu ex? 2", donde el chico reality abandonó la competencia al no haber posibilidad de reconciliación con la patinadora.

A través de Stories en su cuenta de Instagram, la rusa reconoció que "no siempre las historias terminan como uno imagina, pero no significa que alguien merezca odio", en referencia a las constantes críticas contra Ballero por su polémico paso por el reality, marcada por acciones machistas y celópatas.

"Enfoquémonos en lo bonito, en crecer, en apoyarnos y en seguir adelante", sostuvo la patinadora, señalando que "cada uno seguirá su camino y espero que sea un camino lindo para ambos".

Hizo un llamado a sus seguidores a detener las críticas a su exesposo, deseando esperar que "esta comunidad se caracterice por el respeto, el cariño y las buenas vibras".

Fue el propio Ballero quien hizo un mea culpa tras abandonar el programa de Mega, admitiendo que en la competencia "mostré lo peor de mí" y que "nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que mostré en el reality. Eso es una realidad".