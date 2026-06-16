Aseguran que Canal 13 adelantará el final de "Vecinos al límite"

El reality show de Canal 13, "Vecinos al límite", adelantaría su final, en medio de la dura batalla por el rating donde no ha podido derrotar a la exitosa apuesta de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2".

Desde su debut el pasado 8 de junio, el reality de la estación de Vicuña Mackenna ha superado en audiencia a la señal de Luksic. Tanto así que, de acuerdo con las cifras de Kantar Ibope, el espacio de Canal 13 tampoco ha logrado entrar entre los diez programas más vistos en sus días de emisión.

Fue el periodista Luis Sandoval, en el programa "Que te lo digo", de Zona Latina, quien aseguró que "Vecinos al límite" pondrá fin a sus grabaciones "antes de tiempo. Pararían de grabar y entregarían el buque en los próximos días".

De acuerdo con el reporte de la mano derecha de Sergio Rojas, "la fecha de caducidad sería a fines de junio, es decir, dos semanas más aproximadamente".

Al consultar a sus fuentes al interior de Canal 13, Sandoval dio cuenta de que en la señal se barajan dos opciones para el futuro del reality: uno, que el programa llegue hasta fines de junio; y dos, que el espacio finalice durante la primera semana de julio.

Lo cierto es que "Vecinos al límite", conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, tenía contemplado originalmente tres meses de grabaciones y, desde su debut en marzo, ya extendió el plazo inicial del rodaje.