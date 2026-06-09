Con feroz pelea de Guarén y Estefi: "¿Volverías con tu ex? 2" debuta liderando el rating

Este lunes, el estreno de "¿Volverías con tu ex? 2" se tomó las pantallas de Mega en horario estelar.

Bajo la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, el regreso del reality show arrancó cargado de tensión, con los participantes reecontrándose en una intensa dinámica que ya dejó en evidencia los primeros roces y cuentas pendientes del pasado.

En tanto, el conflicto central del primer episodio estuvo protagonizado por Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta, quienes se enfrentaron duramente tras quemar un corazón con la palabra "traición".

Lejos de terminar con la polémica, la influencer también encaró con todo a Estefi Marquis, recriminándole con molestia que le reaccionaba con corazoncitos y caritas a las historias de Instagram de Nicolás cuando ellos ya estaban pololeando, conflicto que se volvió tendencia en redes sociales.

Este fue el rating de "¿Volverías con tu ex? 2"

En términos de sintonía, el debut del reality se convirtió en lo más visto de la noche. Entre las 22:21 y las 00:34 horas, el renovado espacio de Mega lideró cómodamente la televisión abierta al promediar un alcance online de 596.881 personas por minuto. Además, logró registrar un peak de sintonía que llegó a los 795.351 espectadores online.

En tanto, a esa misma hora Chilevisión emitía su estelar "Fiebre de Baile", programa que intentó dar pelea en la franja estelar, pero terminó quedando en segundo puesto con un promedio de 431.008 espectadores por minuto.

De esta forma, la tercera posición del horario prime se lo llevó TVN con un promedio de 419.505 personas mediante la emisión combinada de sus teleseries, mientras que Canal 13 cerró la lista en el cuarto lugar al registrar 330.329 usuarios por minuto con su programa "Vecinos al límite".