Blu Dumay se coronó como ganadora de "El Internado"

Este domingo, el reality "El Internado" (Mega) llegó a su fin tras ocho meses de desafíos físicos, de ingenio y exigentes pruebas culinarias.

Iniciando con una pruebas mentales, los finalistas -Agustina Pontoriero, Natalia "Arenita" Rodríguez, Luis Mateucci, Tom Brusse y Blu Dumay- debieron pasar por una agotadora prueba física para liberar los ingredientes que los ayudarían a cocinar.

En este contexto, los participantes debieron preparar un menú de tres tiempos, que consistía en que consistía en una entrada marina, un plato de fondo con carne y un postre gourmet evaluado por el exigente jurado.

Blu Dumay se llevó el premio

Tras la exhaustiva degustación, los jueces definieron que la gran instancia final se disputara entre Agustina Pontoriero y Blu Dumay, destacando la impecable propuesta y la precisión técnica presentadas por la hija de María Alberó e Iván Zamorano.

De esta manera, la ingeniera comercial fue coronada como la gran ganadora de la cocina extrema, adjudicándose como máximo galardón un vehículo 4x4 avaluado en más de $21 millones.

"No puedo creerlo, estoy muy agradecida de todos", expresó muy emocionada la triunfadora en medio de los abrazos de sus compañeros, cerrando así el programa.