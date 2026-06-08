Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

Blu Dumay se coronó como ganadora de "El Internado"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras ocho meses de competencia, la hija de María Alberó e Iván Zamorano se llevó el millonario premio.

Blu Dumay se coronó como ganadora de
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este domingo, el reality "El Internado" (Mega) llegó a su fin tras ocho meses de desafíos físicos, de ingenio y exigentes pruebas culinarias. 

Iniciando con una pruebas mentales, los finalistas -Agustina Pontoriero, Natalia "Arenita" Rodríguez, Luis Mateucci, Tom Brusse y Blu Dumay- debieron pasar por una agotadora prueba física para liberar los ingredientes que los ayudarían a cocinar.

En este contexto, los participantes debieron preparar un menú de tres tiempos, que consistía en que consistía en una entrada marina, un plato de fondo con carne y un postre gourmet evaluado por el exigente jurado.

Blu Dumay se llevó el premio

Tras la exhaustiva degustación, los jueces definieron que la gran instancia final se disputara entre Agustina Pontoriero y Blu Dumay, destacando la impecable propuesta y la precisión técnica presentadas por la hija de María Alberó e Iván Zamorano.

De esta manera, la ingeniera comercial fue coronada como la gran ganadora de la cocina extrema, adjudicándose como máximo galardón un vehículo 4x4 avaluado en más de $21 millones. 

"No puedo creerlo, estoy muy agradecida de todos", expresó muy emocionada la triunfadora en medio de los abrazos de sus compañeros, cerrando así el programa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada