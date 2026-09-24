Diana Bolocco confirma que no animará Gran Hermano 3: "Nadie me lo ofreció"

La animadora Diana Bolocco aclaró que no estará a cargo de la conducción de "Gran Hermano".

En la previa de "Fiebre de Canto", Max Araya le consultó directamente a la comunicadora sobre el reality show, que regresa con su tercera temporada.

"Oye, yo te tengo que preguntar algo, pero si te lo pregunto al aire me van a retar", advirtió el notero. Por su parte, la periodista respondió: "¿Qué? ¿Qué me vas a contar preguntar?".

Acto seguido, Araya lanzó la consulta fuera de micrófono, diciéndole a Bolocco que solo reaccionara ante la cámara.

"¿Qué? ¿Qué yo no quise? ¿Sí? No es verdad. Nadie me lo ofreció", le contestó, añadiendo que también merece vacaciones. "No puedo estar todas las noches entregándolas a este canal. Yo tengo marido, tengo familia", sentenció Bolocco entre risas.

José Miguel Viñuela sería el nuevo conductor

De acuerdo a especulaciones, José Miguel Viñuela sería quien asumiría la conducción de la tercera temporada de "Gran Hermano", tomando el lugar que ocupó Bolocco en las dos primeras ediciones.

De concretarse, el animador regresaría a uno de los canales de televisión abierta de mayor alcance tras su salida de Mega en 2020, aunque mantendría una doble presencia televisiva, ya que continuaría como parte de "Tal Cual" en TV+.