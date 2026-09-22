"Estoy 100% segura": Ludmila Ksenofontova asegura que Kaoto se acercó a ella por exposición

Tras su paso por "¿Volverías con tu ex? 2", Ludmila Ksenofontova se refirió a su vínculo con Carlos "Kaoto" Águila.

Fue dentro del reality de Mega que la exesposa de Álvaro Ballero tuvo un romance con el ingeniero informático, 15 años menor que ella.

Sin embargo, en el podcast "Juzgamos y nos funamos", Danilo 21 consultó a la patinadora si llegó a sentirse utilizada por el joven, a lo que respondió: "Yo creo que sí, todo el rato".

"No sé si me utilizo, pero yo siento que él sabía que conmigo podía... De eso estoy 100% segura, que él se acercó a mí por un tema de exposición", agregó.

Bajo esta línea, la rusa añadió que "no sabía que tenía esta exposición afuera (...) Claramente, él sabía que acercarse a mí le podía servir en todo, lo mismo en competencias, por ejemplo".

Pese a que intentó mantener el vínculo con Águila fuera del encierro, Ksenofontova aclaró su estado sentimental. "Soy soltera y estuve todo el tiempo soltera. Estábamos conociéndonos y pinchando al mismo tiempo, pero no sé cómo se llama eso, es pinchar no más", afirmó.