Participante de "¿Volverías con tu ex? 2" impactó con fuerte confesión

Christopher Peral, expareja de Fernanda Brown, impactó con una desgarradora confesión en el más reciente episodio de "¿Volverías con tu ex? 2", que emitirá Mega durante la noche de este martes.

Durante una conversación con sus compañeros Raimundo Cerda y Carlos Kaoto, el participante del reality confesó haber sufrido un abuso sexual durante su infancia.

A partir de un intercambio sobre su orientación sexual, Peral sinceró que "cuando era chico yo sufrí abuso sexual, eso fue muy fuerte en un momento porque me sentí sucio, me marcó, no entendía".

"Me dio después el síndrome de Estocolmo, que es como que me gustó la persona que abusó de mí por momentos", dijo, aunque "después comprendí que no era normal".

"Recuerdo con mucho dolor esa situación, por eso soy callado", reconoció Chris. (Foto: Mega)

En su desgarrador testimonio, el ingeniero agrónomo aseguró recordar "con mucho dolor esa situación, por eso soy callado, porque me amenazó en algún momento esa persona, diciéndome 'no le cuentes a nadie'. Yo bloqueé eso. Hoy, más que pena, me siento muy orgulloso porque después de que lo vi, tiempo después, a los 13, me dije 'yo no puedo sufrir más por esto'. Entonces lo dejé ir".

"Hoy me siento muy fuerte por eso, porque otras personas se hubieran matado", declaró, impactando a sus compañeros en el encierro.